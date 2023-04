Südkoreanisches Militär: Nordkorea feuert erneut Rakete ab

SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens eine ballistische Rakete abgefeuert. Die Rakete sei in Richtung des Meers zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan geflogen, teilte der Generalstab in Seoul am Donnerstag mit. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Die Erprobung ballistischer Raketen, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf tragen können, sind Nordkorea durch UN-Beschlüsse untersagt. Das Land hat in diesem Jahr bereits mehrfach atomwaffenfähige Raketen und Lenkflugkörper getestet. Zuletzt schoss Nordkorea am 27. März zwei Kurzstreckenraketen ab./dg/DP/zb