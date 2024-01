Success Universe-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Success Universe als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Success Universe-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,67 und ein Wert für den RSI25 von 53,33, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Investoren, die in die Aktie von Success Universe investieren, können eine Dividendenrendite von 0 % erwarten, was 6,24 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Success Universe im letzten Jahr eine Rendite von -59,86 Prozent erzielt, was 64,33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -4,45 Prozent, wobei Success Universe aktuell 55,41 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung im durchschnittlichen Bereich liegen. Daraus ergibt sich eine Gesamteinstufung als "Neutral" für Success Universe in diesem Punkt.