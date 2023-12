Success Dragon International Holdings Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Success Dragon Aktie wird derzeit nach einer technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,2 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,138 HKD um -31 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,16 HKD zeigt eine Abweichung von -13,75 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 100, was auf eine Überkauftheit der Aktie hindeutet und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 82,93 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde die Success Dragon Aktie in den letzten zwei Wochen mehrheitlich neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Success Dragon. Die Aktie wird daher auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Success Dragon Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI, der Anleger-Stimmung und des Sentiments ein "Neutral"-Rating.