Subsea Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Subsea beträgt 363, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" mit einem durchschnittlichen KGV von 26 bedeutet, dass Subsea fundamental überbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Subsea derzeit bei 0. Dies bedeutet eine negative Differenz von -27,41 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche. Daher erhält Subsea aufgrund dieser Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Sentiment und der Buzz rund um Subsea können über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich damit für Subsea in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen die Bewertung von Aktienkursen beeinflussen. Unsere Analysten haben die Meinungen auf sozialen Plattformen zu Subsea untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen im Zusammenhang mit Subsea aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit die Einschätzung, dass Subsea hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.