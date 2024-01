Subsea Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Subsea 7":

Die Dividendenrendite von Subsea beträgt derzeit 0,71 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert von 0,73 Prozent für diese Aktie. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Subsea als "Neutral".

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt von 50- und 200-Tagen, um zu bestimmen, ob sich ein Auf- oder Abwärtstrend abzeichnet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 11,57 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 13,11 EUR (+13,31 Prozent Abweichung) liegt. Daher erhält Subsea in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (12,56 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,38 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Subsea auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Subsea liegt derzeit bei 46,88 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt auch hier, dass Subsea weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Subsea 373, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" als überbewertet erscheint. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich für Subsea eine Mischung aus "Neutral", "Gut" und "Schlecht"-Bewertungen in den verschiedenen Analysen.