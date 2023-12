Subsea Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Stimmung und das Interesse an der Subsea-Aktie haben sich im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben sich jedoch nicht signifikant verändert, weswegen hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Subsea-Aktie am letzten Handelstag bei 13,075 EUR lag, was einem Anstieg um 13,2 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Subsea-Aktie eine gute Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Subsea-Aktie insgesamt positiv eingeschätzt wird, sowohl bei einer Betrachtung über 7 Tage als auch über 25 Tage.

Die Betrachtung der Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als schlecht eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Subsea-Aktie, bei der die technische Analyse positive Signale zeigt, während die Stimmung in den sozialen Medien eher negativ ist.

