Subsea Aktie: Lieber beobachten als handeln

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine Kennzahl, die den Preis einer Aktie im Verhältnis zum Gewinn misst. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Bei Subsea liegt das KGV mit 373,47 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 28, was eine relative Teuerheit der Aktie signalisiert. Deshalb erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine negative Bewertung.

Die Dividendenrendite von Subsea beträgt 0,71 Prozent, was knapp unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

Die Stimmung unter den Anlegern hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Allerdings hat die Aktie eine erhöhte Aufmerksamkeit der Anleger erfahren, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Subsea-Aktie aufgrund des Sentiments und Buzz eine negative Bewertung.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine positive Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200), weist jedoch eine neutrale Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) auf.

Zusammenfassend erhält das Unternehmen gemischte Bewertungen aufgrund des KGV, der Dividendenrendite, des Sentiments und der technischen Analyse.