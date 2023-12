Subsea Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Subsea 7":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Subsea liegt bei 11,19, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,17 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine "gute" Gesamteinschätzung.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Daher wird dieser Punkt als "schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch weder signifikant höher noch niedriger als üblich, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Subsea-Aktie also ein "schlechtes" Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Subsea im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Energie Ausrüstung und Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0,71 % auf, was 19,32 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 20,03 %. Dies führt zu einer "schlechten" Einstufung aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen bei der Einschätzung von Aktienkursen eine Rolle. Die Analyse von Subsea auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung für Subsea aufgrund des RSI, des Sentiments, des Buzz, der Dividende und der Stimmung der Anleger.