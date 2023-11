Subsea Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Subsea 7":

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke in Bezug auf Subsea in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und Diskussionsstärke. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren mit einem "Schlecht" bewertet.

Aus der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 11,53 EUR für den Schlusskurs der Subsea-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,915 EUR, was einem Unterschied von +12,01 Prozent entspricht. Daher wird der charttechnische Aspekt der Aktie mit "Gut" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 12,53 EUR, was einer ähnlichen Höhe von +3,07 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die einfache Charttechnik mit "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich positiv eingestellt waren gegenüber Subsea. Jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen überwiegend negativ, wodurch die Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Die Anlegerstimmung erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann bei einer Investition in die Aktie von Subsea eine Rendite in Höhe von 0,71 % erzielt werden, was gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 20,44 Prozentpunkten bedeutet. Aufgrund dessen wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.