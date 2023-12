Subsea 7 ADR-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die technische Analyse der Subsea-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 11,55 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,705 EUR liegt. Dies bedeutet eine Distanz von +10 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 12,49 EUR, was einer Distanz von +1,72 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat getrübt war, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Interesse an der Aktie neutral ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Subsea-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu Subsea geäußert wurden, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 373,47, was 1216 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie der Subsea derzeit überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

