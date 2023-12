Subsea 7 ADR Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI für Subsea bei 28,52, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 47,28 und ergibt daher eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit einer überwiegend positiven Diskussion an sieben Tagen und einer negativen Diskussion an vier Tagen. In den letzten Tagen waren die Anleger jedoch verstärkt mit negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Subsea beschäftigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Subsea liegt bei 373,47, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser vergleichsweise hohe Wert bedeutet, dass die Aktie als "teuer" eingestuft wird, basierend auf fundamentalen Kriterien.

Die Dividendenrendite für Subsea beträgt 0,71 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich für Subsea eine Bewertung von "Gut" basierend auf dem Relative Strength Index, "Neutral" im Anleger-Sentiment und "Schlecht" basierend auf fundamentalen Kriterien.