Subsea 7 ADR Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Subsea beträgt der RSI 39,13, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 45,64, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Subsea daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt Subsea mit einer Ausschüttung von 0,71 % unter dem Branchendurchschnitt von 19,93 % im Bereich Energie Ausrüstung und Dienstleistungen. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Subsea eher neutral diskutiert, wobei an einem Tag positive Themen und an sechs Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Das Sentiment und der Buzz um Subsea haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt ebenfalls keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Zusammengefasst erhält Subsea daher für diese Stufe ein "Schlecht".