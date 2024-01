Subsea 7 ADR Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Dividendenrendite der Subsea-Aktie beträgt, bezogen auf das aktuelle Kursniveau, 0,71 Prozent. Dies liegt 19,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 19,93 Prozent in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Subsea-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Subsea-Aktie bei 373,47 liegt, was 1213 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" (28,45). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Subsea-Aktie bei 13,55 EUR gesehen, was eine Entfernung von +16,71 Prozent vom GD200 (11,61 EUR) bedeutet. Dies signalisiert ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 12,65 EUR, was einen Abstand von +7,11 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Subsea-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Subsea liegt bei 28,41 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch Überverkauft-Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Subsea-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.