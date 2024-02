Subsea 7 ADR Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

In den letzten vier Wochen wurden bei Subsea keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Subsea derzeit bei 12,185 EUR und ist damit um -4,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +2,48 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Subsea weist hierbei einen Wert von 363,21 auf, was deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 26,06. Dies führt zu einer Überbewertung von 1294 Prozent und daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Subsea derzeit 0, was eine negative Differenz von -27,44 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird Subsea von den Analysten als "Schlecht" bewertet.