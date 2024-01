Subaru Enterprise Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Subaru":

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Subaru Enterprise war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Reaktionen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, weder in Bezug auf das Stimmungsbild noch auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge. Daher erhält Subaru Enterprise in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +36,2 Prozent beim vergleichenden Blick auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage und dem aktuellen Kurs der Subaru Enterprise-Aktie. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +11,31 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 25, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine neutrale Bewertung, da er weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Subaru Enterprise damit ein "Gut"-Rating.