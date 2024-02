Subaru Enterprise Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Subaru":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Subaru Enterprise war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Subaru Enterprise-Aktie bei 2380,76 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 3005 JPY, was einem Unterschied von +26,22 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs (2952,2 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,79 Prozent) liegt. Somit ergibt sich hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie von Subaru Enterprise eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Subaru Enterprise-Aktie beträgt 50,85, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,19, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral".

Die Stimmung rund um die Aktie wird auch anhand von Beiträgen in sozialen Netzwerken bewertet. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Subaru Enterprise verzeichnet kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes wird der Aktie daher die Note "Neutral" zugewiesen.