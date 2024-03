Subaru Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Subaru":

Die technische Analyse der Aktie von Subaru zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) derzeit bei 6124,15 JPY liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 6540 JPY liegt, was einer Abweichung von +6,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". In den vergangenen 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 6626,8 JPY, was einer Abweichung von -1,31 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine gemischte Bewertung. Der RSI7 liegt bei 17,65, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 59,47 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch hier eine Bewertung als "Neutral" erfolgt.

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit nur vereinzelten neutralen Tendenzen. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Subaru diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Aktie von Subaru, mit einer Tendenz zum Positiven.