Subaru Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Subaru auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 73,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass Subaru derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Subaru ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Subaru aktuell bei 6006,9 JPY, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 6800 JPY, was einem Abstand von +13,2 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 6457,6 JPY, was zu einem Abstand von +5,3 Prozent und somit einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt erhält Subaru daher eine Bewertung von "Gut" basierend auf den beiden Zeiträumen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Subaru-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.