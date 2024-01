Subaru Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Subaru":

Die Analyse der Aktie von Subaru zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Internet. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten Wochen insgesamt positive Meinungen zu Subaru überwiegen. Die Kommentare und Meinungen waren größtenteils neutral, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Subaru-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 15,38 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird daher die Einstufung des RSI als "Gut" bewertet.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Subaru-Aktie mit einer Entfernung von +10,01 Prozent vom GD200 ein "Gut"-Signal ist. Der GD50 weist einen Kurs von 6121,6 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Subaru-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.