SubaruADR Aktie: Bitte unbedingt beachten

Subaru schüttet eine Dividendenrendite von 2,69 % aus, was 0,39 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,08 %. Trotz des leichten Unterschieds wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für Subaru basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen gesprochen, jedoch hat sich das Interesse in den letzten ein, zwei Tagen auf negative Themen verlagert. Dies spiegelt sich in der Gesamtbewertung "Neutral" wider.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Subaru im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,78 % erzielt, was 2,25 Prozentpunkte über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich "Automobile" liegt die Rendite jedoch um 10,93 % unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Subaru liegt bei 46,98 und der RSI25 bei 51,76, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.