Su Zhou Hi, New-Tech Industry Development Area Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Aktie von Suzhou New District Hi-tech Industrial verzeichnet eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie als Neutral-Titel eingestuft, mit einem Wert von 62,96 für RSI7 und 57,23 für RSI25, was zu einem Gesamtranking "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen insgesamt positive Meinungen über das Unternehmen vorherrschen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein.

Aus technischer Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 4,99 CNH für den Schlusskurs der Suzhou New District Hi-tech Industrial-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,76 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Insgesamt wird Suzhou New District Hi-tech Industrial als angemessen bewertet, mit einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Diskussionsintensität, Stimmungsänderung, Anlegerstimmung und technischen Analyse.