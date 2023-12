Su Zhou Hi, New-Tech Industry Development Area Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Das Anlegersentiment ist ein entscheidender Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In letzter Zeit war auch die Aktie von Suzhou New District Hi-tech Industrial Gegenstand von Diskussionen in sozialen Medien. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Suzhou New District Hi-tech Industrial. Dies führte insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Der RSI für Suzhou New District Hi-tech Industrial liegt bei 27,5, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen weist einen Wert von 38,61 auf und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Suzhou New District Hi-tech Industrial lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat in diesem Zeitraum eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit für Suzhou New District Hi-tech Industrial in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Suzhou New District Hi-tech Industrial-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,01 CNH. Der letzte Schlusskurs (5,18 CNH) weicht um +3,39 Prozent ab und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (aktuell 4,83 CNH) ergibt sich eine Abweichung des letzten Schlusskurses um +7,25 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Suzhou New District Hi-tech Industrial-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.