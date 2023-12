Su Zhou Hi, New-Tech Industry Development Area Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Stimmung auf dem Aktienmarkt für Suzhou New District Hi-tech Industrial ist positiv, so die Analysten. Sowohl die Bewertungen in den sozialen Medien als auch die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie mit "Gut" bewertet. In technischer Hinsicht wird die Aktie für den kurzfristigen Zeitraum als "Neutral" eingestuft, da sie 1,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Für den längeren Zeitraum von 200 Tagen wird ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung abgegeben, da die Aktie 1,8 Prozent unter dem GD200 liegt. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Aktie einen Wert von 45,68, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage bleibt die Einschätzung "Neutral". In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating erhält.

