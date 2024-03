Su Zhou Hi, New-Tech Industry Development Area Aktie: Füße still halten!

Die Suzhou New District Hi-tech Industrial-Aktie befindet sich aktuell mit einem Kurs von 4,8 CNH 1,44 Prozent unter dem GD200 (4,87 CNH). Dies deutet auf ein "Neutral"-Signal hin. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, bei 4,52 CNH. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal aufweist, da der Abstand +6,19 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Suzhou New District Hi-tech Industrial-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Suzhou New District Hi-tech Industrial veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Ein weiterer Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Suzhou New District Hi-tech Industrial-Aktie beträgt aktuell 64, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 40,46 ebenfalls neutral. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie ergab sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl und Diskussionsintensität. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Suzhou New District Hi-tech Industrial bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".