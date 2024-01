Su Zhou Hi, New-Tech Industry Development Area Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Suzhou New District Hi-tech Industrial beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 81,82 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Suzhou New District Hi-tech Industrial stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung eher positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,98 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,62 CNH liegt. Dieser Unterschied von -7,23 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,85 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,74 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, und in den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen zu Suzhou New District Hi-tech Industrial veröffentlicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt.