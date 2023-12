SuRo Capital Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "SuRo Capital":

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien rund um Suro Capital war in den letzten zwei Wochen positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Suro Capital-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,69 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,12 USD weicht somit um +11,65 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 4,05 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+1,73 Prozent). Hierdurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Suro Capital-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt eine konstante Stimmung in den letzten Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse hinweist. Für diese erhöhte Aufmerksamkeit erhält Suro Capital eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Suro Capital-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse ein "Schlecht"-Rating auf Basis der RSIs für Suro Capital.