SuRo Capital Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Der RSI der Suro Capital liegt bei 57,58, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,38 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. Bei Suro Capital wurde eine starke Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Suro Capital-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +8,63 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für das Unternehmen führt.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Suro Capital derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt. Die Differenz beträgt 5,64 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,64 %).