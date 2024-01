SuRo Capital Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "SuRo Capital":

In den letzten Wochen konnte bei Suro Capital eine deutliche Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt erhält Suro Capital daher eine "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen positiver Diskussion und vier Tagen negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Suro Capital aufgrund eines Dividende-Aktienkurs-Verhältnisses von 0 und einer negativen Differenz von -5,63 Prozent zum Branchendurchschnitt eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Suro Capital als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 48,48 und der RSI25 beträgt 44,63, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.