SuRo Capital Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "SuRo Capital":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit 11 Tagen positiver Diskussion und einem Tag negativer Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Suro Capital gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Die Suro Capital Aktie liegt aktuell bei 4,32 USD und damit +7,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen positiven Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +17,39 Prozent, was zu einer insgesamt positiven charttechnischen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Suro Capital beträgt 0 Prozent, was 16,6 Prozent unter dem Mittelwert liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als negativ.

Die Stimmung für Suro Capital hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls rückläufig, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.