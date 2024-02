SuRo Capital Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die technische Analyse der Suro Capital-Aktie zeigt positive Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,74 USD, während der aktuelle Kurs bei 4,25 USD liegt, was einer Abweichung von +13,64 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 3,93 USD liegt über dem aktuellen Kurs und weist eine Abweichung von +8,14 Prozent auf. Beide Werte erhalten daher ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Signale. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 25, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein neutrales Rating. Insgesamt erhält die Aktie damit auch auf Basis des RSI ein "Gut"-Rating.

Die Bewertung durch Analysten ist ebenfalls positiv. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie 1 mal mit "Gut" und 0 mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was langfristig ein "Gut"-Rating ergibt. Die Analysten erwarten zudem eine Entwicklung von 41,18 Prozent und ein mittleres Kursziel von 6 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine positive Entwicklung. Die Stimmung hat sich in den letzten Wochen verbessert, und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist gestiegen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Gut"-Rating bewertet.