SuRo Capital Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Stimmung über Suro Capital wird als "Gut" eingestuft, wie unsere Analysten auf sozialen Plattformen gemessen haben. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen ein bis zwei Tagen überwiegend positiv über das Unternehmen berichtet. Dies hat dazu geführt, dass die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" bewertet wurde.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Suro Capital abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Gut", da es 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen gab. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6 USD, was einer Steigerung um 49,25 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 4,02 USD entspricht. Aufgrund dieser Bewertungen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende hat Suro Capital derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,59 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Stimmungsbild über Suro Capital hat sich in den letzten Wochen deutlich positiv verändert. Dies wird festgestellt, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Suro Capital positive Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Es konnten keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Zusammengefasst wird Suro Capital für diese Stufe daher als "Gut" eingestuft.