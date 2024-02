SuRo Capital Aktie: Schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "SuRo Capital":

Die Stimmung der Anleger bezüglich Suro Capital wurde von Analysten auf sozialen Plattformen untersucht und als überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führte.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergab die Analyse, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Suro Capital derzeit bei 0 liegt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" eine negative Differenz von -5,71 Prozent darstellt. Aus diesem Grund erhielt Suro Capital eine Bewertung als "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigte, dass die Stimmungslage der Anleger in letzter Zeit zunehmend getrübt war. Dies führte zu einer Bewertung als "Schlecht". Obwohl die Diskussionsintensität über das Unternehmen im letzten Monat im Vergleich zum Durchschnitt unverändert blieb, erhielt die Suro Capital-Aktie dennoch ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Suro Capital-Aktie wurde ebenfalls analysiert. Der RSI der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 68, was zu einer Einstufung als "Neutral" führte. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergab eine "Neutral"-Bewertung (Wert: 69,59).

Insgesamt ergibt die Analyse, dass Suro Capital in Bezug auf die Stimmung, die Dividendenpolitik und den Relative Strength Index überwiegend als "Schlecht" bzw. "Neutral" eingestuft wurde.