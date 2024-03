SuRo Capital Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "SuRo Capital":

Die Finanzanalyse von Suro Capital zeigt, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt. Dies entspricht einer negativen Differenz von -6,34 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Suro Capital von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Suro Capital-Aktie insgesamt 1 Bewertung von Analysten, wovon 1 als "Gut" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die Suro Capital-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch ergab die durchschnittliche Bewertung der Analysten ein Kursziel von 6 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 37,93 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 4,35 USD. Insgesamt erhält Suro Capital daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Suro Capital liegt derzeit bei 22,22 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 28,92 eine überverkaufte Situation an, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen mit den positiven Themen rund um Suro Capital befasst hat. Insgesamt ergibt dies eine "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments für Suro Capital.