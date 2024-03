SuRo Capital Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "SuRo Capital":

Die Suro Capital hat in den letzten Tagen einen Kurs von 4,33 USD erreicht, was +8,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz zum GD200 von +13,05 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" führt. Die Aktie wird also insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Von Analysten wird die Suro Capital-Aktie derzeit ebenfalls mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie 1 Mal mit "Gut" und 0 Mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 6 USD, was einem Aufwärtspotential von 38,57 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist die Suro Capital eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 6,32 Prozentpunkten bedeutet. Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung rund um die Aktie von Suro Capital ist größtenteils positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer Einstufung von "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.