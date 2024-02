SuRo Capital Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Suro Capital liegt bei 8, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was als neutral eingestuft wird und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Die Analystenbewertung für die Suro Capital ergibt sich aus 1 Gut-Einschätzung und 0 Neutral- sowie Schlecht-Bewertungen in den zurückliegenden 12 Monaten. Dadurch erhält der Titel langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Ein aktueller Kurs von 4,31 USD führt zu einer erwarteten Entwicklung von 39,21 Prozent und einem mittleren Kursziel von 6 USD, was als positive Entwicklung betrachtet wird und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite der Suro Capital beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 5,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Anleger-Stimmung bei Suro Capital in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die insgesamt die Einschätzung "Gut" für den Titel ergeben. Daher ergibt sich insgesamt zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einschätzung.