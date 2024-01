SuRaLaet Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Beurteilung der Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander über einen bestimmten Zeitraum. Surala Net wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI für Surala Net liegt derzeit bei 63,11 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass Surala Net überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Somit erhält Surala Net eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf diesem Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Surala Net besonders negativ diskutiert, wobei an zwei Tagen das Stimmungsbarometer in die negative Richtung zeigte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Grundlage herangezogen. Auf dieser Grundlage wird Surala Net derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 bei 625,66 JPY liegt, während der Aktienkurs (451 JPY) um -27,92 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -13,34 Prozent, was erneut zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht" in diesem Bereich.

Das Sentiment und Buzz rund um Surala Net werden über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Surala Net aufgrund der verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.