SuRaLaet Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Surala Net wird der 7-Tage-RSI auf 82,14 Punkte geschätzt, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als überkauft eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 69,92, was darauf hindeutet, dass Surala Net weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Neutral-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Surala Net von 410 JPY -30,02 Prozent vom GD200 (585,89 JPY) entfernt ist, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist auf einen Kurs von 460,94 JPY hin, was ebenfalls als schlechtes Signal gewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für Surala Net ist insgesamt neutral, da in den sozialen Medien ausschließlich negative Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Surala Net befasst hat.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso diskutierten die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen, was zu einem insgesamt neutralen Rating für die Surala Net-Aktie führt.