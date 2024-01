SuRaLaet Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur durch Analysen von Banken beeinflusst, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Surala Net zeigt die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Surala Net weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Surala Net in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Surala Net derzeit bei 627,07 JPY verzeichnet. Da der Aktienkurs selbst bei 458 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -26,96 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 522,8 JPY, was einer Differenz von -12,39 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie der Surala Net als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Dabei ergibt sich für die Surala Net-Aktie ein Wert für den RSI7 von 61,62, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 74,21, der für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Surala Net ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen führt zu der Einschätzung, dass insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.