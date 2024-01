SuRaLaet Aktie: Alles nach Plan!

Die Stimmung und der Buzz um Aktien sind wichtige Maßstäbe zur Beurteilung der derzeitigen Lage. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei Surala Net haben wir beide Faktoren genauer untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität ergaben eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Surala Net bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Surala Net liegt der RSI7 aktuell bei 23,64 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Surala Net-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass der Wert von Surala Net derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt um -25,51 Prozent über dem GD200 und um -10,02 Prozent über dem GD50. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Surala Net auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Zudem wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt muss Surala Net hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden.