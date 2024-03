in Style Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Itsarm-Aktie hat in den technischen Analysen eine negative Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -22,5 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -22,5 Prozent unter dem aktuellen Kurs und resultiert in einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Itsarm gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den sozialen Medien wurde Itsarm in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, und auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut", was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet, zeigt eine Ausprägung von 50 für einen Zeitraum von 7 Tagen und von 50 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.