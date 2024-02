Styland Holdings Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Styland-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,19 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 0,187 HKD liegt und somit einen Abstand von -1,58 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,18 HKD, was einer Differenz von +3,89 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Styland-Aktie beträgt 25, was als "Gut" bewertet wird. Auch der RSI für 25 Tage (RSI25) liegt mit 15,79 im Bereich "Gut", was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Styland, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum spürbar, was zu einem Gesamtbild von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral, da weder positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Die technische Analyse und das Sentiment zeigen somit insgesamt eine neutrale Einschätzung für die Styland-Aktie.