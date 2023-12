Stuve Gold Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Stuve Gold-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,06 CAD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 0,04 CAD weicht daher um -33,33 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,05 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -20 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Stuve Gold-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie sind ebenfalls von Bedeutung. Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Stuve Gold liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass über Stuve Gold in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung der Stuve Gold-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden und dem Anleger-Sentiment.

