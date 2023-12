Stuve Gold Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Stuve Gold in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Diskussionsstärke gemessen, weshalb auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Stuve Gold liegt bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,63 und zeigt ebenfalls keine überkaufte oder überverkaufte Situation an, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Stuve Gold-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend unter dem gleitenden Durchschnitt befindet. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,06 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,04 CAD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Ähnlich dazu liegt auch der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,05 CAD, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Stuve Gold-Aktie auf Basis der Analyse in den Bereichen Sentiment, Anleger-Stimmung und technische Indikatoren mit einem "Neutral"- bis "Schlecht"-Rating versehen.

