Sturm Ruger Aktie: Kaum zu glauben!

Die Aktie von Sturm Ruger & weist eine Dividendenrendite von 1,54 Prozent auf, was 13,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" hat im Vergleich eine durchschnittliche Dividendenrendite von 15 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sturm Ruger & beträgt 45,3, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 49,62, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage in den letzten vier Wochen bei Sturm Ruger & verschlechtert. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sturm Ruger &-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 49,84 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 43,68 USD eine Abweichung von -12,36 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs (44,23 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,24 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.