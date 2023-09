Sturm Ruger Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Per 13.09.2023, 04:31 Uhr wird für die Aktie Sturm Ruger & am Heimatmarkt New York der Kurs von 50.69 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Freizeitartikel".

Unsere Analysten haben Sturm Ruger & nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,84 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Sturm Ruger & damit 8,14 Prozent unter dem Durchschnitt (9,98 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt -1,96 Prozent. Sturm Ruger & liegt aktuell 3,8 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Sturm Ruger & liegt mit einer Dividendenrendite von 2,38 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche hat einen Wert von 614,82, wodurch sich eine Differenz von -612,43 Prozent zur Sturm Ruger &-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sturm Ruger &-Aktie hat einen Wert von 68,14. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (72,03). Der RSI25 liegt bei 72,03, was bedeutet, dass Sturm Ruger & hier überkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Sell" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Sturm Ruger &.