Sturm Ruger Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Aktienkurs von Sturm Ruger & liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" bei einer Rendite von -13,73 Prozent, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,87 Prozent, wobei Sturm Ruger & mit 12,86 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird der Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating zugeschrieben.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen hauptsächlich neutral gegenüber Sturm Ruger & eingestellt waren. An 11 Tagen war die Stimmung eher neutral und an drei Tagen wurde hauptsächlich über negative Themen diskutiert, ohne eine positive Diskussion zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war erhöht, was zu einer positiven Einschätzung führte. Allerdings wies die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer negativen Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Sturm Ruger & bei 48,61 USD liegt, während die Aktie selbst bei 45,99 USD notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 44,14 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.