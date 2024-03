Sturgis Aktie: Aus und vorbei!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Sturgis-Aktie derzeit um 7,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist und daher kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -12,53 Prozent, was auch als "Schlecht" bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren in den letzten Tagen neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Sturgis-Aktie weist einen Wert von 75,32 auf, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 61,35, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für 25 Tage führt und somit zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien ist die Sturgis-Aktie mit einem KGV von 5,63 unter dem Branchendurchschnitt (84 Prozent) und wird daher als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" weist im Vergleich einen Wert von 34,29 auf.

Insgesamt ergibt sich somit aus technischer und fundamentaler Sicht eine insgesamt "Schlecht"-Einschätzung für die Sturgis-Aktie.