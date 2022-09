Stürzt der S&P 500 auf 2.000 Dollar ab? Fed-Entscheidung sorgt für Rückblicke auf 2008 und bärische Prognosen bis 2023

Der Professor für angewandte Wirtschaftswissenschaften an der Johns Hopkins University, Steve Hanke, hat am Freitag bei CNBC’s Street Signs Asia eine kühne Vorhersage gemacht. Trotz einer CNBC-Umfrage unter Wirtschaftswissenschaftlern, Fondsmanagern und Strategen, die eine 52%ige Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den USA in den nächsten 12 Monaten vorhersagt, hält Hanke eine Rezession im Jahr 2023 für weitaus wahrscheinlicher. The Hot… Hier weiterlesen