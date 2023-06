Stückpreis über 800 Euro: 3 Gründe, weshalb die LVMH-Aktie trotzdem äußerst attraktiv ist!

Grundsätzlich ist es ja so, dass viele Anleger optisch günstige Aktien bei ihren Kaufentscheidungen bevorzugen. In unserer Wahrnehmung gaukelt uns ein niedriger Kurs ja schließlich auch so etwas wie ein Sonderangebot vor.

Nicht wenige Investoren würden deshalb wohl um die LVMH-Aktie (WKN: 853292) einen großen Bogen machen. Denn derzeit muss man mehr als 800 Euro für eines dieser Wertpapiers bezahlen.

Aber es gibt gute Gründe, hier eventuell trotzdem über ein Investment nachzudenken. Schauen wir uns doch drei von ihnen im heutigen Artikel einfach einmal an.

Luxuswaren bleiben gefragt

Die Zeiten, wo sich vor allem gut betuchte ältere Menschen Luxusgüter leisten konnten, sind offensichtlich vorbei. Denn eine zunehmend jüngere Klientel hat teure Uhren, Schmuck, Parfüm oder Designermode für sich entdeckt. So zeichneten sich Kunden bis 40 Jahre in 2022 schon für zwei Drittel der Luxusgüterumsätze verantwortlich.

Davon kann LVMH mit Luxusmarken wie beispielsweise Fendi, Christian Dior, Tag Heuer und nicht zu vergessen Louis Vuitton fantastisch profitieren. Im vergangenen Jahr hat LVMH mit Louis Vuitton übrigens mehr als 20 Mrd. Euro Umsatz erwirtschaftet … und damit die Luxusmarke zur stärksten der Welt aufsteigen lassen.

Auch im aktuellen Jahr läuft es relativ rund bei LVMH. Nachdem China von seiner Null-Covid-Politik Abschied genommen hat, tragen wieder vermehrt kauflustige Chinesen zum Umsatz bei. Gerade auch für das Chinageschäft sei man für 2023 „extrem optimistisch“, heißt es dazu aus dem Management.

Luxuswaren sind also weiterhin sehr begehrt und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dies auch längerfristig so bleibt. Blickt man nämlich einmal zurück auf die letzten Jahrzehnte, dann konnte keine Krise dem Trend hin zu teuren Markenprodukten etwas anhaben.

LVMH zeigt hohes Wachstum

Nachdem LVMH nach eigenen Angaben in den letzten Jahren weitere Marktanteile dazugewonnen hat, konnte sich der Konzern 2022 über Rekordeinnahmen freuen. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 23 % auf 79,2 Mrd. Euro angestiegen. Und der Nettogewinn fiel mit 14,1 Mrd. Euro 17 % höher aus als ein Jahr zuvor.

An diese guten Ergebnisse konnte LVMH im ersten Quartal des laufenden Jahres nahtlos anknüpfen. Der Umsatz machte hier einen Sprung um 17 % auf 21 Mrd. Euro. Womit er von Januar bis März doppelt so schnell angestiegen ist, als von den Experten erwartet wurde.

Doch an der Börse wird ja bekanntlich immer die Zukunft gehandelt. Blicken wir in dieser Angelegenheit einmal auf die Schätzungen von MarketScreener, dann wird erkennbar, dass der Ausblick für LVMH mittelfristig sehr gut aussieht.

Denn sowohl in diesem als auch in den kommenden zwei Jahren soll LVMH bei seinen Geschäftsergebnissen jeweils neue Bestmarken erreichen. Bis dann 2025 der Umsatz schließlich die Marke von 100 Mrd. Euro überschreiten und das Nettoergebnis erstmals über 20 Mrd. Euro liegen soll.

Aktie liefert solide Dividende

Da der Kurs der LVMH-Aktie alleine in den letzten zwölf Monaten um 47 % in die Höhe geschossen ist, können die Papiere beim aktuellen Kurs von 832 Euro (23.06.2023) nur eine relativ geringe Dividendenrendite von 1,44 % vorweisen.

Aber man sollte hier wissen, dass LVMH seine Gewinnbeteiligung nun schon seit 13 Jahren in Folge anhebt und es seit nunmehr 28 Jahren nicht mehr zu einer Senkung der Dividende kam. Im letzten Jahr flossen insgesamt 12 Euro je Aktie als Gewinnausschüttung an die Aktionäre und damit 314 % mehr als noch vor zehn Jahren.

Schauen wir uns zum Schluss aber auch noch die derzeitige Bewertung der LVMH-Aktie an. Bezogen auf den erwarteten Gewinn für 2023 liegt diese aktuell mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 25 meiner Ansicht nach noch in einem moderaten Bereich. Vor allem auch im Hinblick auf die für die nächsten Jahre erwarteten Rekordergebnisse.

Fazit

Auch wenn die LVMH-Aktie derzeit über 800 Euro notiert, könnte sie in meinen Augen durchaus ein interessantes Investment darstellen. Denn Luxusgüter sind aktuell weltweit gefragt und das Geschäft mit ihnen sollte sich meines Erachtens nach auch in den kommenden Jahren weiter erhöhen.

Weiterhin zeigt LVMH ein hohes Wachstum, welches sich anhand von Prognosen auch mittelfristig nicht abschwächen soll. Zusätzlich kann das Unternehmen auch noch mit einer attraktiven Dividendenpolitik punkten. Für mich sind dies auf jeden Fall genug Gründe, um hier einmal über einen Einstieg nachzudenken.

Der Artikel Stückpreis über 800 Euro: 3 Gründe, weshalb die LVMH-Aktie trotzdem äußerst attraktiv ist! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

