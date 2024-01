Studsvik AB Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Aktie von Studsvik wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt hat, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit der Aktie angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Daher ergibt die Gesamtbewertung der Anlegerstimmung eine Einstufung von "Gut".

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Studsvik mit 140,6 SEK inzwischen um +16,7 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +24,19 Prozent liegt. Insgesamt bewerten wir die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut".

Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können wichtige Aufschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien geben. Bei Studsvik konnten in den letzten vier Wochen keine bedeutenden Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Studsvik daher in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Studsvik liegt bei 29,03, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 54,76 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".